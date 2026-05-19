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游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施

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更新时间：22:35 2026-05-19 HKT
发布时间：22:35 2026-05-19 HKT

日本政府确定自7月1日起，将现行的「国际观光旅客税（俗称出国税）」，从每人每次1000日圆（约50港元）上调至3000日圆（约150港元），日本公民外国观光客同样适用，将直接附加在机票、船票或旅行社团费中「特别征收」。日本观光厅已在官方网站上公开宣导手册。

日本旅客在成田机场用人脸识别自动门入境。
日本旅客在成田机场用人脸识别自动门入境。

根据日本观光厅最新公告，除了搭飞机离境，未来利用定期航班、邮轮等交通工具离开日本的旅客，每次必须缴纳3000日圆的出国税。

新税率7月1日起实施，但日本政府设下过渡期，只要旅客在6月30日前完成开票，即使实际在7月1日以后才出境，也可适用1000日圆的旧税率。

只有2岁以下婴幼儿、在日本逗留不足24小时的转机旅客、船舶或客机执勤机组人员，以及搭乘公务船或公用机出境的官员，可以免征出国税。

 

日本观光厅强调，所有增加的收入将全数用于提升日本的观光环境，包括解决各大景点日益严重的「观光公害」问题、更新机场自动化快速通关闸门、针对外国游客进行在地旅游礼仪宣导与地方导引，以及整修地方固有文化与自然观光资源。

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