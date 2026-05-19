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芭堤雅︱美国男子离奇半裸挂尸公寓露台 室内无打斗痕迹

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更新时间：15:05 2026-05-19 HKT
发布时间：15:05 2026-05-19 HKT

泰国度假胜地芭堤雅传出诡异悬尸案，一名50岁美籍男子被发现半身赤裸，毫无气息地「挂」在一栋7层公寓的6楼阳台外。由于遗体上半身吊在外面，惊悚画面吓坏大批路过的民众。当地警方18日接报后紧急封锁现场并破门调查，初步估计发现尸人体时已死了3小时。

芭堤雅美国男子离奇半裸挂尸露台。 Facebook／สยามชล นิวส์
芭堤雅美国男子离奇半裸挂尸露台。 Facebook／สยามชล นิวส์

据泰媒The Thaiger报导，事发单位位于中天赛松路（Jomtien Sai Song Road）。报案的少年表示，当时他正和朋友坐在公寓对面的路边聊天，无意间一抬头，竟然看到6楼阳台外「挂著一坨黑影」，看起来就像一颗人头垂在外面。

这群青少年随即走近大楼细看，没想到看来真的像是遗体，随时向附近的「摩的」司机求助并打电话报警。警方赶抵现场时，大楼下方已聚集了大批面露惊色的围观群众。

惊方破门发现室内整齐。 Facebook／สยามชล นิวส์
惊方破门发现室内整齐。 Facebook／สยามชล นิวส์

警方封锁现场并上楼破门调查，证实死者是一名50岁美国籍男子，死亡时间已超过3小时。男子被发现时上半身赤，下半身穿灰色牛仔裤与一双人字拖，下半身倚在阳台栏杆上，头部与双臂则无力地「吊」在阳台外。

死者位于6楼的房间房门从内上锁，室内整齐，物品没有被翻动或遭窃的迹象，现场也未留下任何打斗的痕迹。此外，死者的遗体表面也没有明显外伤。警方已将遗体送交解剖，以确定死因。

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