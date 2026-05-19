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南韩星巴克 | 「坦克日」促销咖啡杯挨轰 母公司火速开除CEO

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更新时间：11:56 2026-05-19 HKT
发布时间：11:56 2026-05-19 HKT

南韩零售巨头新世界集团（Shinsegae Group）宣布，已正式解雇南韩星巴克行政总裁孙正铉（音、Sohn Jeong-hyun），主因是该公司在5月18日光州事件46周年纪念日当天，推出名为「坦克日」的咖啡杯促销活动，被指让人想起当年坦克开进光州镇压的画面，引发社会强烈愤慨，指对历史伤痛极度不尊重。

新世界集团会长郑溶镇（音、Chung Yong-jin）周一发声明，针对孙正铉执行不当促销予以解职。相关争议源于该连锁咖啡品牌推出的「坦克日」促销活动，内容提供购买一系列名为「坦克杯」的可重用咖啡杯折扣优惠。

南韩星巴克推出「坦克日」活动促销随行杯。南韩星巴克官网
南韩星巴克推出「坦克日」活动促销随行杯。南韩星巴克官网
南韩星巴克「坦克日」促销挨轰。美联社
南韩星巴克「坦克日」促销挨轰。美联社
在南韩开设的一家星巴克咖啡馆，顾客可以一边喝著拿铁，一边欣赏严密军事化的北韩景象。路透社
在南韩开设的一家星巴克咖啡馆，顾客可以一边喝著拿铁，一边欣赏严密军事化的北韩景象。路透社

被指令人想起坦克进光州镇压

然而，这项活动的名称与文案却触动了南韩社会的敏感神经。5月18日正值光州事件纪念日，当年南韩民众起义反抗军事独裁者全斗焕，却遭到军方出动坦克镇压。此外，「坦克日」广告口号中还使用了「猛敲桌子」一词，令人想起南韩1987年学运人士朴钟哲遭酷刑致死案，引发舆论挞伐。

在朴钟哲一案中，时任警察厅长姜旼昌在说明其死因时，谎称办案人员只是「猛敲桌子，然后朴钟哲倒吸一口气就死了」，但事后证实朴钟哲是遭受警方水刑时压迫颈部窒息身亡。

母公司会长道歉 承诺调查

郑溶镇也向朴钟哲遗属致歉，表示今次促销活动对光州事件的罹难者家属、当地民众与民主精神带来了伤害，他对此代表公司致歉，并强调这是绝对不应该出现、不应该容忍的行销手段。

郑溶镇直指自己对此负有全部责任，包括他本人到所有员工在内都会进行培训，建立完整的历史意识和道德标准，并指公司针对这项活动为何能够通过审核，将展开调查，结果出炉后会公开透明地向外说明。
 

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