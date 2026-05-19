传美密商无限期驻军格陵兰 有权否决外资 图排挤中俄

美国《纽约时报》报道，美国正试图修改一项长期的军事安排，以确保美军能无限期留在格陵兰。即使格陵兰独立，这个概念基本上是一个永久条款，而格陵兰人对此非常反感。

纽时指，过去4个月，美国、格陵兰以及掌控格陵兰外交事务的丹麦谈判代表一直在华府举行机密会谈。这些会谈旨在为美国总统特朗普扬言以军事接管格陵兰提供一个下台阶，并缩小一场可能导致北约组织联盟分裂的危机。

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格陵兰人担心，特朗普会再度将侵略矛头对准格陵兰。美联社

美媒揭露特朗普对格陵兰的诉求，图为美国驻格陵兰的领事馆。路透社

美国副总统万斯曾到访格陵兰。路透社

格陵兰示威反对美国图接管格陵兰。路透社

警惕6月14日特朗普生日

但格陵兰领袖对目前提出的方案感到担忧，因为美方企图在这个北极岛屿扮演更重要的角色。他们也担心，如果与伊朗的冲突平息，特朗普会再度将侵略矛头对准格陵兰。部分格陵兰政治人物表示，他们甚至在日历上圈出了一个需要警惕的日期6月14日，也就是特朗普的生日。

报道指，美国已将谈判范围扩大到军事事务之外，并希望对格陵兰境内的任何重大投资交易拥有实质否决权，借此将俄罗斯与中国等竞争对手排挤在外。格陵兰人与丹麦人对此表示强烈反对。

美国防部推动军事扩张计划

纽时又说，美国正在讨论与格陵兰在天然资源方面的合作。格陵兰蕴藏丰富的石油、铀、稀土和其他关键矿物，而其中大部分深埋在格陵兰的冰层之下。

报道称，美国国防部正迅速推进军事扩张计划，最近更派遣一名陆战队军官前往格陵兰南部的城镇纳萨尔苏瓦克（Narsarsuaq），视察二战时期的机场、港口以及可供美军驻扎的地点。

格陵兰忧美侵主权

格陵兰官员担心，美国的要求如此苛刻，等同于对格陵兰主权的重大侵犯。尽管丹麦和美国官员都声称格陵兰的未来取决于岛上5.7万居民，但格陵兰官员表示，美国的要求将束缚他们世世代代。

格陵兰议会议员汉森（Justus Hansen）表示，如果美国人得到他们想要的一切，将永远不会有任何「真正的独立」。

他说：「我们倒不如把自己的旗帜升一半就好。」