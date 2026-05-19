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伊朗局势｜伊正式成立新机构管理霍尔木兹海峡

即时国际
更新时间：09:50 2026-05-19 HKT
发布时间：09:49 2026-05-19 HKT

伊朗最高国家安全委员会昨日宣布，负责管理能源要道霍尔木兹海峡的新机关已成立。

一个名为「波斯湾海峡管理局（PGSA）」的帐号当日在X平台上线，该帐号发文称：「波斯湾海峡管理局官方帐号现已上线。关注我们，获取霍尔木兹海峡营运和最新进展的实时更新。」 

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目前还不清楚该机关会做甚么事，但伊朗当局现已实质封锁该航道，且一直希望向通行船只收费。

自2月28日美国联手以色列对伊朗开战以来，伊朗已实质封锁这条重要航道。交战各方自4月8日起维持一项脆弱的停火协议。

伊朗紧抓该航道撼动全球市场，也让伊朗取得重要谈判筹码。与此同时，美国海军也在对伊朗各港口实施封锁。
 

 

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