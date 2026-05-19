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「拯救荷里活」成洛城市长选战焦点

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更新时间：09:35 2026-05-19 HKT
发布时间：09:35 2026-05-19 HKT

荷里活影视制作持续低迷，已从娱乐产业问题演变成洛杉矶市长选战的重要议题。市议员拉曼（Nithya Raman）、现任市长巴斯（Karen Bass）与真人骚名人普拉特（Spencer Pratt）近日纷纷将「拯救荷里活」列为竞选核心诉求。

洛杉矶现任市长巴斯（Karen Bass）。 美联社
洛杉矶现任市长巴斯（Karen Bass）。 美联社

拉曼日前在社交媒体发布竞选影片，背景是一处空荡荡的摄影棚。她说：「以前这里挤满服装师、电工、场景医护与餐饮人员，成千上万洛杉矶人靠这行维生。现在却一片安静。自2018年以来，洛杉矶拍摄天数已减少一半。」荷里活长年是洛杉矶经济支柱，然而近年因娱乐产业整并、制作外流至提供税务优惠的州与国家，以及串流媒体热潮降温，洛杉矶已损失数十亿美元经济活动。过去4年间，洛杉矶影视相关工作减少约5.7万个，自2022年以来，更有超过80间影视制作服务公司倒闭。

影视工作者批评，洛杉矶官僚程序复杂、法规繁琐、拍摄许可申请缓慢且昂贵，逼使不少剧组转往其他更友善地区。普拉特在网上发文称：「洛杉矶背弃了荷里活，如今这只金母鸡需要急救。」
 

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