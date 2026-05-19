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法600影人反极右大亨遭封杀 包括茱丽叶庇洛仙等一线演员导演

即时国际
更新时间：09:05 2026-05-19 HKT
发布时间：09:05 2026-05-19 HKT

法国影坛逾600名重要幕前幕后人员上周联署公开信，批评右翼亿万富豪博洛雷威胁法国的电影业，影业「面临集体想像力被法西斯主义接管的风险」。博洛雷旗下的法国最大电影制作公司Canal+周日作出反击，其行政总裁周日在康城影展投下重磅炸弹，宣布将封杀这600多名影人，包括茱丽叶庇洛仙等多位一线导演、演员，引发欧洲影坛震荡。

忧法西斯主义侵蚀想像力

上述公开信由600多位电影界专业人士联署，包括达成三大国际影展（康城、栢林、威尼斯）大满贯影后的茱丽叶庇洛仙，以及导演兼摄影师雷蒙迪栢当、伊朗裔女导演法尔西（Sepideh Farsi） 及参与奥斯卡获奖片《堕下的对证》编剧的哈拉瑞等影坛中坚力量。联署者说，将法国电影交给「极右派老板」，不仅会导致创作标准化，更忧心其信奉的法西斯主义会侵蚀集体想像力。

法国大满贯影后茱丽叶庇洛仙，亦因反对博洛雷遭封杀。法新社
法国大满贯影后茱丽叶庇洛仙，亦因反对博洛雷遭封杀。法新社

他们对Canal+计划于2028年完全收购法国第三大影院网络UGC表示震惊，认为博洛雷（Vincent Bollore）将掌控从融资、制作到发行、上映的电影全链条，同时担心这位传媒大亨正通过电视、出版社推行一种反动的、极右的社会计划，可能会蔓延到电影领域。

联署信呼吁人们动员起来，反对极右势力对电影行业日益增加的控制。

法国电影制作龙头Canal+的行政总裁马克西姆周日反击，在康城影展宣布集团将不再与联署公开信的数百名电影界人士合作。

马克西姆认为这份联署信对致力于捍卫Canal+独立性与内容多样性的团队「极度不公」，宣称：「我不会再与签署那份联署书的人合作，我也不想Canal+再与这些人合作。」

博洛雷拥有强大媒体帝国

74岁的保守派富豪博洛雷拥有强大的媒体帝国，包括Canal+及欧洲首屈一指的影视制作发行集团StudioCanal，还拥有CNews频道、欧洲第一电台、《星期日报》，并与极右翼人士关系密切。

这场影视圈的动荡与近期法国出版业的剧变遥相呼应。上个月，百余位作家集体退出历史悠久的格拉塞（Grasset）出版社，抗议其老板博洛雷宣扬极右翼思想，说：「我们拒绝成为这场试图在文化和媒体领域，全面推行威权主义的意识形态战争的人质。」博洛雷其后在《星期日报》撰文，称退出出版社的人是「一小撮自以为高人一等的人」。

随着明年春季总统大选临近，联署人担忧博洛雷会利用主导地位对电影加以干涉，使电影沦为服务特定政治意识形态的宣传工具。

这位亿万富翁靠着物流业发家致富，近年积极进军法国的媒体，保守派人士对此表示欢迎，认为此举有助于平衡他们眼中长期存在的左翼倾向。

评论家经常将他与传媒大亨梅铎相提并论，称其旗下的CNews新闻频道与美国霍士新闻台相当相似。

随着明年春季总统大选临近，联署人担忧博洛雷会利用主导地位对电影加以干涉，使电影沦为服务特定政治意识形态的宣传工具。

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