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宁忍剧痛不增母负担 印尼16岁孝子长期穿「细2个码鞋」 不幸伤口感染离世

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更新时间：08:46 2026-05-19 HKT
发布时间：08:46 2026-05-19 HKT

 

印尼近日发生一宗令人痛心的社会悲剧。东加里曼丹省三马林达市（Samarinda）一名16岁高中生，因家境清寒，长期忍受穿著码数不足的窄小校鞋，导致双脚严重红肿感染。这名贴心的少年为省开支一直隐瞒伤势，最终不幸因伤口恶化引发败血症，于上月底撒手人寰。

为省钱挤进「细两码」校鞋 实习站立加剧伤情

这名不幸过世的少年名为曼达拉（Mandala Rizky Saputra）。据印尼媒体《KisahDunia》和《Kumparan News》等报道，曼达拉的脚掌尺寸原本需要穿著45号鞋，但由于家中经济拮据，他长期只能挤进仅有的43号校鞋中。

东加里曼丹省三马林达市（Samarinda）一名16岁高中生，因家境清寒，长期忍受穿著码数不足的窄小校鞋，最终不幸因伤口恶化引发败血症，于上月底撒手人寰。Alamy 示意图
东加里曼丹省三马林达市（Samarinda）一名16岁高中生，因家境清寒，长期忍受穿著码数不足的窄小校鞋，最终不幸因伤口恶化引发败血症，于上月底撒手人寰。Alamy 示意图
曼达拉的脚掌尺寸原本需要穿著45号鞋，但由于家中经济拮据，他长期只能挤进仅有的43号校鞋中。KisahDunia截图
曼达拉的脚掌尺寸原本需要穿著45号鞋，但由于家中经济拮据，他长期只能挤进仅有的43号校鞋中。KisahDunia截图

曼达拉近期前往购物中心进行实习，需长时间站立及走动。为了缓解脚趾挤压的剧痛，他默默在鞋头塞入泡棉缓冲，即使双脚已磨至流血、发炎，他仍对家人坚称「鞋子还能穿」，不愿让靠摆摊维生的母亲拉特纳萨里（Ratnasari）增加额外负担。

伤口化脓引发败血症 母亲自责悲恸

长期摩擦导致曼达拉的脚部伤口出现化脓，但他因担心医药费而隐瞒病情，拒绝就医。直到4月25日，他的病情突然急转直下，送院后证实不治。医疗人员初步研判，死因为脚部伤口引发的严重败血性感染。

母亲拉特纳萨里受访时哽咽不已，她自责地表示，曾多次察觉儿子的鞋子太小并提议更换，但曼达拉总是懂事地拒绝，表示要将钱留作房租和饭钱。她悲痛地说，没想到自己连一双合脚的鞋子都买不起给孩子，竟成了终生遗憾。

补助体制现漏洞 教育部坦言未覆盖弱势

此事件引发印尼社会高度关注。印尼教育部副部长阿蒂普（Atip Latipuhayat）发表声明表示深切遗憾。他坦承经调查后发现，曼达拉一家虽然符合领取弱势学生「智慧印尼计划（PIP）」补助的资格，但却从未被登记在名单内。

阿蒂普承认现行的社会福利与教育补助筛选体制存在明显漏洞，未能及时将社会安全网覆盖到真正有需要的家庭，当局承诺将检讨并优化相关程序，防止类似悲剧再次发生。

 

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