两中国游客花光旅费 泰国蒙面持枪抢金舖落网

泰国呵叻府（Nakhon Ratchasima）发生一宗涉及中国游客的严重抢劫案。两名男子因在泰国旅游期间花光资金，竟然铤而走险，戴上头套并持枪闯入当地金舖洗劫。泰国警方透过监视器全力追缉，在案发后仅8小时便于曼谷将两人拘捕。

持枪槌砸柜位 抢走价值38万铢金戒

据《看见泰国 VisionThai》报道，案发于4月27日上午约10时，根据现场画面及警方调查，两名戴着黑色头套的男子闯入呵叻府一家金舖后，其中一人手持短枪威吓店员及顾客，另一人则利用铁锤猛力砸碎玻璃展示柜。两人迅速夺走多枚金戒指，随即驾驶一辆私家车逃离现场。据统计，被抢走的金饰总值约38万泰铢（约9.25万港元）。

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警方全线通缉 曼谷租车店落网

泰国警方随即调阅金舖及周边道路的监视器，发现两名疑犯驾驶的是一辆在曼谷租借的私家车。两人企图在抢劫后返回曼谷还车，并将作案用的枪支在逃跑途中丢弃。

警方根据车牌号码发布全国通缉令，一路追踪疑犯行踪。当天傍晚6时30分，警员在曼谷巴威区（Prawet）的一家汽车租赁店展开行动，成功拘捕两名正准备还车的疑犯，并当场缴获30多枚被盗的金戒指。

游客身分入境 称「资金耗尽」铤而走险

经身份确认，两名被捕男子均为中国公民，分别是来自广东的27岁邹某及来自四川的19岁宋某。据《泰叻报》报道，两人均以游客身份入境，在泰国均有交往中的女友。

两名疑犯向警方供称，因为在泰国旅游期间花光了所有旅费，资金耗尽下才策划这场抢劫。目前泰国警方正对案件进行进一步审理，两人将面临严厉的刑事指控。