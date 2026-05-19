美圣地牙哥清真寺爆枪击 酿5死包括2名青少年枪手 保安舍身救人壮烈牺牲

美国圣地牙哥（San Diego）周一（18日）发生严重校园及宗教场所枪击案。两名分别17岁及19岁的青少年枪手，闯入当地一座清真寺及附属学校开火，造成3名成年人死亡，其中包括一名英勇牺牲的保安。两名嫌疑人随后驾车逃离现场，最终在警方围捕下，于车内举枪自戕。

枪手逃亡后自尽 附近园艺工避过一劫

事发于当地时间周一上午11时43分，位于克莱蒙特（Clairemont）的圣地牙哥伊斯兰中心（Islamic Center of San Diego）传出密集火声。警方接报后出动近百名警力封锁现场，发现包括清真寺保安阿卜杜拉（Amin Abdullah）在内的3名成年人倒卧在建筑物外。

圣地牙哥警官在记者会上指出，保安阿卜杜拉在事件中扮演了关键角色，他奋不顾身阻止枪手进入内部，「否则情况可能会更糟」。当时清真寺附属的学校内有大批学童正在上课，情况极为危急，阿卜杜拉的英雄行为挽救了许多生命。

两名枪手在行凶后驾驶一辆白色宝马（BMW）私家车逃离。期间，他们曾向附近两街之隔的一名园艺工人开枪，幸好该名工人及时躲避，未有中弹。

警方随后在哈顿街（Hatton St.）发现该辆目标车辆。警员靠近时，发现两名青少年嫌疑人均已死于枪伤。联邦调查局（FBI）已介入协助调查两人的犯案动机。

撤离数百名师生 全美清真寺加强巡逻

伊斯兰中心伊玛目（Imam）塔哈·哈桑（Taha Hassane）随后发放影片向社区报平安，证实所有学生、教师及工作人员均已安全撤离。事发地点周边有多所学校，包括圣地牙哥伊斯兰学校（Islamic School of San Diego）及两所特许学校，警方一度逐家逐户搜索以确保社区安全。

事件震惊全美，包括纽约市警察局（NYPD）及维珍尼亚州警方在内的各地执法部门，均宣布加强对当地清真寺的巡逻。美国伊斯兰关系委员会（CAIR）对此暴力行为表示谴责，圣地牙哥市长格洛里亚（Todd Gloria）则表示会全力支持受影响的穆斯林社区，并持续跟进调查进度。