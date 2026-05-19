Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜伦敦青年集体抢劫潮蔓延 运动服店被掠女职员奋勇追截获赞

即时国际
更新时间：01:33 2026-05-19 HKT
发布时间：01:33 2026-05-19 HKT

英国伦敦东部伊尔福德（Ilford）近日发生一宗备受关注的集体抢劫事件。当地时间 16 日（周六）下午，一群蒙面青年闯入当地一间著名连锁运动用品店进行「零元购」式抢掠。现场多名年轻女性店员展现勇气，奋起在扶手电梯上与歹徒搏斗并成功夺回部分失物，过程被民众拍下后在网络疯传。

突发「青少年聚会」 蒙面青年群起抢掠

事发于下午约 5 时 17 分，大约 9 名身穿连帽衫、戴著面罩的青年突然涌入位于伊尔福德高街（Ilford High Road）的 JD Sports 分店。据悉，这类行动通常透过社交媒体发起，以「会合（Link up）」为名，召集大批青少年在同一时间冲击商舖，利用人数优势令保安及店员措手不及。

影片显示，这群青年在店内大肆搜刮后，抱著大量名牌运动服饰奔向扶手电梯。

女店员扶手电梯阻截 场面混乱

尽管面对成群的蒙面男青年，店内几名年轻女店员并未退缩，反而主动追击。当歹徒企图沿扶手电梯逃跑时，女店员们在移动的电梯上与他们发生肢体冲突，奋力扯下对方手中的衣物。部分青年在纠缠间步履不稳，甚至在电梯上互相碰撞跌倒。为了逃命，他们丢下了多件战利品。

不少目击者及网民称赞店员表现英勇，形容她们是「行动英雄（Action heroes）」，更有网民留言指：「她们的薪水绝对不足以应付这种疯狂，但她们仍为保护公司财产拼尽全力。」

警方调查进度：暂无人被捕

伦敦警察厅（Metropolitan Police）发言人证实，警方当日下午接报到场，并在附近区域进行了广泛搜查。尽管目前尚未有人被捕，但警方强调调查仍在进行中。

警方补充指出，伊尔福德地区的盗窃案件在过去一年内已下降超过 10%，当局将继续视打击商店盗窃为优先任务。伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）亦强调，警方会对任何形式的犯罪行为采取「零容忍」态度。

社会忧青少年犯罪新趋势

此次事件再次引发外界对英国青少年集体犯罪问题的忧虑。类似的「网约抢劫」早前已在伦敦南部的嘉立咸（Clapham）等地出现，导致当地不少店舖被迫缩短营业时间或加强防卫。这类有组织的群体行动不仅令零售业蒙受损失，更对前线职员的安全构成重大威胁，而且恶潮有蔓延趋势，治安情况令人担忧。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
3小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
20小时前
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
8小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
19小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
12小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
5小时前
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
18小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
6小时前
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
饮食
13小时前
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
01:34
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
影视圈
10小时前