有片｜伦敦青年集体抢劫潮蔓延 运动服店被掠女职员奋勇追截获赞

英国伦敦东部伊尔福德（Ilford）近日发生一宗备受关注的集体抢劫事件。当地时间 16 日（周六）下午，一群蒙面青年闯入当地一间著名连锁运动用品店进行「零元购」式抢掠。现场多名年轻女性店员展现勇气，奋起在扶手电梯上与歹徒搏斗并成功夺回部分失物，过程被民众拍下后在网络疯传。

突发「青少年聚会」 蒙面青年群起抢掠

事发于下午约 5 时 17 分，大约 9 名身穿连帽衫、戴著面罩的青年突然涌入位于伊尔福德高街（Ilford High Road）的 JD Sports 分店。据悉，这类行动通常透过社交媒体发起，以「会合（Link up）」为名，召集大批青少年在同一时间冲击商舖，利用人数优势令保安及店员措手不及。

影片显示，这群青年在店内大肆搜刮后，抱著大量名牌运动服饰奔向扶手电梯。

女店员扶手电梯阻截 场面混乱

尽管面对成群的蒙面男青年，店内几名年轻女店员并未退缩，反而主动追击。当歹徒企图沿扶手电梯逃跑时，女店员们在移动的电梯上与他们发生肢体冲突，奋力扯下对方手中的衣物。部分青年在纠缠间步履不稳，甚至在电梯上互相碰撞跌倒。为了逃命，他们丢下了多件战利品。

不少目击者及网民称赞店员表现英勇，形容她们是「行动英雄（Action heroes）」，更有网民留言指：「她们的薪水绝对不足以应付这种疯狂，但她们仍为保护公司财产拼尽全力。」

警方调查进度：暂无人被捕

伦敦警察厅（Metropolitan Police）发言人证实，警方当日下午接报到场，并在附近区域进行了广泛搜查。尽管目前尚未有人被捕，但警方强调调查仍在进行中。

警方补充指出，伊尔福德地区的盗窃案件在过去一年内已下降超过 10%，当局将继续视打击商店盗窃为优先任务。伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）亦强调，警方会对任何形式的犯罪行为采取「零容忍」态度。

社会忧青少年犯罪新趋势

此次事件再次引发外界对英国青少年集体犯罪问题的忧虑。类似的「网约抢劫」早前已在伦敦南部的嘉立咸（Clapham）等地出现，导致当地不少店舖被迫缩短营业时间或加强防卫。这类有组织的群体行动不仅令零售业蒙受损失，更对前线职员的安全构成重大威胁，而且恶潮有蔓延趋势，治安情况令人担忧。