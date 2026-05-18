马尔代夫｜意大利人潜水溺毙洞穴深处发现4遗体 料周二、周三陆续救出

马尔代夫上周发生潜水惨案，5名意大利人进行洞穴探险期间溺毙。当地官员证实，已在水底约60米深处发现余下4冄遗体，预计将在周二及周三陆续救出。



官员表示，4具遗体是在瓦武环礁（Vaavu Atoll）一个60米深的洞穴中，由一支由训练有素的芬兰和马尔代夫潜水员组成的联合搜救队找到。

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第一具遗体在事故发生后不久已被找到。一名马尔代夫救援潜水员周六搜寻遇难者遗体时不幸殉职。

涉事洞穴分3段，洞口位于水下47米处。据信第一具遗体是在洞穴入口附近被发现。意大利外交部表示，余下4人在距离洞口最远的第3段找到，因此需要进行更多潜水才能打捞上来。

以科研名义获准深潜未提洞穴

当地一般水肺潜水限潜30米，但这个大学团队获得有效期至周日的科研许可，可以潜至50米处。马尔代夫总统发言人谢里夫表示，这个团队获准进行珊瑚研究任务，包括深潜，但他补充说，相关申请中并未提及洞穴。

5名死者分别是热那亚大学生态学教授蒙特法尔科内和她的女儿、该校2名研究人员，以及船舶营运经理兼潜水教练。不过，潜水许可只提到教授和两名研究员，教授的女儿及潜水教练不在申报名单内。

他们上周四上午开始潜水，但未如期浮出水面，当时天气恶劣，当局对客船和渔民发布了黄色警报。