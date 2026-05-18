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特朗普控国税局泄露税务状况索赔100亿美元案 周一自愿撤销诉讼

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更新时间：21:43 2026-05-18 HKT
发布时间：21:43 2026-05-18 HKT

根据周一提交的法庭文件，美国总统特朗普已自愿撤销其针对美国国税局（IRS）的100亿美元诉讼（约780亿港元）。特朗普于今年1月底在佛州入禀，指控告美国财政部及国税局非法将其个人及家族的税务资料外泄予传媒，索偿至少100亿美元。

美媒指出，目前撤诉条款尚未公开，未知双方是否达成某种协议。

根据诉状，原告包括特朗普本人、长子小特朗普、次子埃里克，以及特朗普集团。相关资料是由前国税局合约员工利特尔约翰（Charles Littlejohn）泄露，他透过政府承包商博思艾伦咨询公司受聘，并利用系统存取权限非法取得特朗普及多名美国富豪的大量税务资料。

特朗普等人认为，财政部及国税局依法须保障纳税人资料安全，但多年来系统存在漏洞，最终导致高度敏感的税务资料外泄，因此应急上责任。

《纽约时报》于2020年报道，根据泄露的税务文件，特朗普在多个年度几乎未缴纳或完全未缴纳所得税。

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