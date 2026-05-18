特朗普宴会厅｜78亿保安预算纳入移民执法拨款闯关 参院裁定不合规

美国参议院议事员（Senate Parliamentarian）裁定，由共和党提出、总额约10亿美元（约 78.3亿港元）的白宫安全升级预算，不符合参议院特殊预算程序规则，无法直接纳入目前推动中的移民执法拨款法案，这对共和党而言是一项打击。



参议院议事员是美国参议院负责解释议事规则的专业幕僚，通常被视为相对超然、不受两党直接控制的技术官员。现任议事员为伊莉莎白・麦唐纳（Elizabeth MacDonough），她没有公开政党立场，长年专责国会程序与议事规则事务。

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美联社报导，这笔预算主要用于强化白宫园区安全，包括特朗普新建宴会厅相关的保安设施。内容涵盖新访客安检中心、增加特勤局人员训练，以及大型活动维安人力等。

民主党人指出，特朗普推动的白宫东翼大规模翻修与宴会厅工程，规模庞大且内容复杂，不适合被纳入这类仅处理特定财政事项的快速预算法案中。这种预算程序可避开参议院「阻挠议事」（filibuster），只需简单多数即可通过，因此共和党希望利用这种方式，在不需要民主党支持下推动法案。

参议院议事员认定，白宫安保计划已超出该法案允许范围，决定删除相关内容。共和党方面表示，正依照议事专家的建议修改法案，希望能保住部分内容。

美国参议院。AP资料图

民主党则对此裁决表示欢迎，并强调会持续阻挡相关预算。参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）批评，共和党试图让纳税人替特朗普的豪华宴会厅埋单，而不是把资源用在降低民众生活成本上。

俄勒冈州民主党参议员马克利（Jeff Merkley）则批评，美国纳税人不该替特朗普「路易十四风格的宴会厅」花一毛钱，同时还要再砸数百亿美元给执法机构。

共和党反驳说，宴会厅本身由私人捐款兴建，联邦预算只用于必要的安全升级。

这笔白宫保安经费，只是共和党整体移民执法预算的一部分。共和党目前正推动总额约720亿美元（近5640亿港元）的追加预算，希望替美国移民暨海关执法局（ICE）与海关及边境保护局（CBP）提供资金，一路支撑到特朗普任期后期。