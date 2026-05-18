德州奥斯汀连环枪击案3少年被捕 周末到处开枪酿4伤

美国德州奥斯汀周末发生至少10宗随机枪击事件，造成4人受伤，当地警方拘捕3名涉案青少年。



奥斯汀警察局长戴维斯（Lisa Davis）表示，至少有2名嫌疑人驾驶偷来的车辆，在城内四处开枪，从周六下午到周日早上，先后向两座消防局、公寓大楼和民房屋民宅开枪，实施了一系列抢劫和枪击。

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两名分别15岁和17岁的男孩在驾驶失车时被警方拦下，试图逃跑但被捕。车上第3人一度逃脱，周日晚间在奥斯汀东北约24公里的马诺镇（Manor）一处加油站被拘留。警方称此人未成年人，但未具体透露年龄或其他细节。

四处偷车作案

戴维斯表示，疑犯在城内四处游荡时至少偷走了4辆车。这一轮枪击案中使用的枪支是15岁男孩偷来的，17岁男孩则因另一宗枪枝失窃案而被通缉。

周日，德州首府奥斯汀市政府下令南部大部分地区的居民就地避难，以便搜捕嫌疑人。两名疑犯被捕后，避难令随即解除。

奥斯汀市长沃森表示：「我们目前尚未确定任何具体的作案动机。事实上，这些行为似乎是随机的。」