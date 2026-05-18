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恶搞麦当劳｜女职员「薯条塞入嘴」再放回盒中 遭炒鱿兼面临刑事指控

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更新时间：18:13 2026-05-18 HKT
发布时间：18:13 2026-05-18 HKT

美国麻省一名麦当劳女员工近日恶搞公司的薯条，徒手拿起一撮薯条塞进嘴里，然后把含过的薯条放回盒中，疑似准备端给顾客。这名员工已遭麦当劳解雇，并面临刑事指控。

事发于麻省南桥市（Southbridge）一间麦当劳门市的厨房，画面中，女员工拿起一撮薯条塞进嘴里，然后一边对镜头说：「所以你今天想吃薯条，对吧？」一边把嘴里的薯条放回盒子里，看来是要给餐厅的顾客上菜。她身旁的同事一起嬉笑。

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事件警动警方地方当局及卫生局调查，南桥镇警方表示，这名女子面临刑事指控，周一在达德利地区法院正式被起诉。但警方没有透露她面临何种指控。

经营涉事麦当劳门市的斯帕代亚（Spadea）与巴尔杜奇（Balducci）家族发布联合声明称：「这些行为完全不可接受，也不符合我们组织的食品安全标准和核心价值。我们已进行内部审查，他们已不再受雇于我司。」

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