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日本栃木县入屋劫杀案｜落网少年认做「暗黑兼职」 警拘网上接头人夫妇

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更新时间：16:19 2026-05-18 HKT
发布时间：16:19 2026-05-18 HKT

日本栃木县上野川町日前发生入屋劫杀案，造成一名69岁的老妇死亡，老妇两名儿子受伤。警方先后拘捕4名年仅16岁的高中生，其中一人承认在社交媒体接了「暗黑兼职」。警方循线调查，以抢劫和谋杀罪名拘捕一对20余岁夫妇。

这对网上接头人夫妇分别是27岁的竹前海斗及其25岁妻子竹前美结。警方正继续追查莫后是否有更高层主谋。

发生入屋强盗杀人案的栃木县民居。
发生入屋强盗杀人案的栃木县民居。

相关新闻：日栃木县入屋杀人抢劫案1死2伤 高中少年4人落网

其中一名落网的高中生表示，接案后邀另外3名高中生一起行动，向这对夫妇借用了一辆白色豪华轿车，用于前往案发现场及事后逃跑。部分涉案高中生称案发当天才第一次见到这对夫妇。

此次抢劫中受伤的二儿子，其住所上月也曾遭窃；警方正在调查两案是否相关。二儿子住所不在今次发生劫杀案的大宅，被盗物品包括贵金属和一份文件，文件上记录了14日劫杀案现场的大宅地址。而两案手法亦相同，都是破窗入室。

内阁官房长官木原稔表示，向遇难者家属致以最深切的慰问，并说内阁已将打击匿名流动犯罪团伙列为公共安全措施的首要任务，将继续加强打击，目标是彻底铲除。

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