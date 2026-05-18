Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国副首相：施纪贤不设「辞职时间表」 继续推动政府工作

即时国际
更新时间：22:08 2026-05-18 HKT
发布时间：22:08 2026-05-18 HKT

英国首相施纪贤（Keir Starmer）因工党在地方选举中惨败而陷入执政危机，但他坚拒下台。当地时间5月18日，英国副首相林德伟（David Lammy）表示，施纪贤不会设定「辞职时间表」。

面临党内逼宫压力

相关新闻：英首相施纪贤据报拟辞职 前卫生大臣施卓添表态角逐工党党魁

林德伟表示：「施纪贤仍然是我见过最坚韧的人。昨天我和他通了两次电话。他性格坚毅，而且拥有丰富的斗争经验。不会有（辞职）时间表。」他还说：「我们现在要做的，就是继续推动政府的工作。这一点我非常明确。」

近日工党内部已有数十名议会下院议员呼吁其辞职。原卫生大臣施卓添（Wes Streeting）辞职，并公开表示会参与执政工党党魁选举。英国大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham）也获议员让出席位，并获准出战补选，若成功当选将可争夺党魁。

 

施纪贤已多次表示不会辞职，并表示如有工党下院议员发起党首选举，他将「迎战」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
01:34
马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万
影视圈
5小时前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
15小时前
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
13小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
14小时前
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
连锁中菜馆午市点心半价！即叫即蒸手工点心$8起 荃湾/启德/沙田店适用
饮食
8小时前
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
00:34
柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片
即时中国
7小时前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
7小时前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
1小时前
稻香旗下连锁酒楼5月点心优惠！潮州粉粿/鲍鱼烧卖/流沙包$7起 全线分店三市供应
稻香旗下连锁酒楼5月点心优惠！潮州粉粿/鲍鱼烧卖/流沙包$7起 全线分店三市供应
饮食
8小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT