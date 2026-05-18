英国副首相：施纪贤不设「辞职时间表」 继续推动政府工作
更新时间：22:08 2026-05-18 HKT
发布时间：22:08 2026-05-18 HKT
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英国首相施纪贤（Keir Starmer）因工党在地方选举中惨败而陷入执政危机，但他坚拒下台。当地时间5月18日，英国副首相林德伟（David Lammy）表示，施纪贤不会设定「辞职时间表」。
面临党内逼宫压力
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林德伟表示：「施纪贤仍然是我见过最坚韧的人。昨天我和他通了两次电话。他性格坚毅，而且拥有丰富的斗争经验。不会有（辞职）时间表。」他还说：「我们现在要做的，就是继续推动政府的工作。这一点我非常明确。」
近日工党内部已有数十名议会下院议员呼吁其辞职。原卫生大臣施卓添（Wes Streeting）辞职，并公开表示会参与执政工党党魁选举。英国大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham）也获议员让出席位，并获准出战补选，若成功当选将可争夺党魁。
施纪贤已多次表示不会辞职，并表示如有工党下院议员发起党首选举，他将「迎战」。
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