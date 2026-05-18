以色列《巴勒斯坦人死刑法》生效 本国公民不适用掀歧视争议

以色列制定的《巴勒斯坦人死刑法》已于5月17日晚上时间生效。该法授权法官对被认定实施「致命攻击」的约旦河西岸巴勒斯坦人判处死刑，被批评为针对巴勒斯坦人的歧视性法律。

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以防长：杀犹巴人要付出沉重代价

《巴勒斯坦人死刑法》被视为以色列极右翼政治人物、国家安全部长本．格维尔所领导的「犹太力量党」的一项重要政治成果。本．格维尔与国防部长卡茨均对该法生效表示欢迎。

卡茨表示，那些谋杀犹太人的巴勒斯坦人不要妄想能够获释，「他们将付出最沉重的代价」。据《以色列时报》报道，《巴勒斯坦人死刑法》广受谴责，因为该法不适用于以色列公民与居民，仅适用于军事法庭审理的涉恐案件。以色列公民与定居者则适用民事司法体系。

以色列议会于3月30日通过《巴勒斯坦人死刑法》。卡茨随即要求中央司令部司令阿维·布卢特签署军令，完成生效程序。该军令规定，审理「恐怖分子」致命攻击案件的军事法庭，原则上只能判处死刑，仅在「特殊情况」下可改判终身监禁。