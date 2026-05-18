5中国公民泰国被绑架获救 4黑警涉案被捕︱有片

泰国有5名中国公民日前被绑架，每人遭勒索1万美元。当地警方找到肉参后，持枪破门救人，警方至今拘捕5名疑犯，其中4人为泰国警员。案件仍有1名疑犯在逃。

每人被勒索1万美元

综合泰媒报道，案件发生于16日凌晨2时，5名中国公民在泰国沙缴府被人以违反移民法为由，持枪带走。疑犯之后模仿正规的执法程序，将5名受害人上手扣威吓，但未带他们回警局，改为押往沙缴府王迈乡的一处无门牌民宅内进行秘密关押。

期间，5名受害人被勒索各1万美元，其中2名受害人已付出各2000美元。



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至16日早上11时许，有受害人趁疑犯不察，用手机报警。

沙缴府移民局、警方等即组成联合专案组，经调查于同日晚7时半，突袭涉案民房，成功救出5名中国公民，并拘捕5名疑犯。

尚有1黑警在逃

警方指，已确认当中4名疑犯为现役警员，并在现场起出多把手枪及弹药。案中当有1名警员疑犯因外出购买食物，避过拘捕，警方正全加追缉中。

目前，案件仍在进一步调查中，以核实是否还有更多公职人员牵涉其中。