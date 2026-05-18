瘦瘦针︱美研究 :令肌肉急速流失 身体机能衰老10岁复胖快4倍

「减肥针」、「瘦瘦针」等GLP-1类减重药物席卷全球，近日美国有研究显示，这类药物降脂同时，恐令肌肉量快速流失，形同身体机能直接老10岁，引发虚弱、代谢下降等副作用，学界担心引发「衰弱危机」。

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「减肥针」或反致身体虚弱 协调不稳

「华尔街日报」（Wall Street Journal）近日报道，GLP-1类药物最初是用来治疗肥胖症、第2型糖尿病等慢性疾病，如今却渐渐被包装成一种「生活风格的解决方案」。在美国，这类药物让许多人成功瘦身，不仅肥胖率下降、食物消耗量大减，就连零售商也称大尺码服饰销量下滑，数百万人的健康与生活品质因而获得改善。

然而，对于正在使用这些药物的1300万名美国民众而言，有部分人在减脂的同时流失了肌肉，这个非预期的副作用不仅不会立即显现，目前也还未获广泛讨论。

一项由美国糖尿病学会（American Diabetes Association）发表的分析显示，这类药物可能使人体肌肉量快速且大幅流失，流失幅度高达10%，相当于身体机能直接老化10多岁。有医生及研究人员指出，肌肉量流失情形虽与节食减重类似，但短时间内大幅度的流失，可能导致身体虚弱、不稳以及协调能力不足；另一项隐忧是，肌肉流失可能降低患者的新陈代谢速率，导致复胖。

女性对「减肥针」副作用更敏感

专家表示，对于年逾50岁、罹患骨质疏松症或行动不便者而言，以这种速度流失肌肉相当危险，恐增加受伤风险。



「英国医学期刊」（BMJ）最近发表的研究显示，相较透过改善生活方式瘦下来的人，使用GLP-1药物者体重反弹速度快4倍，而且长回来的几乎都是脂肪。研究人员表示，目前几乎没有关于如何停药的指引或研究。而女性可能更容易受到这类药物副作用的影响，副作用还包括恶心、腹泻、偏头痛以及较罕见的胰脏炎。

科学家正呼吁进行更多临床试验，以厘清这类减重药对不同族群肌肉流失的全面性影响。

