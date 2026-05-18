油价危机｜印度加油站500人抢油引冲突 油桶当武器互砸︱有片

在印度马哈拉施特拉邦（Maharashtra）瓦希姆市（Washim）阿科拉纳卡（Akola Naka）一家加油站5月16日发生一场激烈的斗殴，起因据称是抢购燃油而演变成暴力冲突。

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在场过百车辆等待入油

由于印度近期燃料短缺，当地居民早已在加油站聚集等待抢购燃油。据《今日印度》（India Today）报道，当天下午2点半至3点左右，一辆载有15000公升柴油与5000公升汽油的油罐车抵达加油站时，现场已有约400至500人聚集。许多人一拥而上，甚至爆发肢体冲突，有民众更以油桶互相攻击。当天约有100辆车排队等候加油，警方与加油站员工试图控制现场秩序。

这起事件也引发印度对高峰时段加油站人流管理与公共安全问题的担忧。