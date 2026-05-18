非洲沙漠发现260座神秘大墓 比埃及金字塔还古老

发表于《African Archaeological Review》的一项研究，针对非洲东北部红海沿岸、苏丹东部的阿特拜沙漠（Atbai Desert）进行了新调查。研究人员绘制出数百处过去未被辨识出的考古遗迹，这项发现能为埃及法老兴起前当地居民的生活样貌提供新线索。

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墓葬群或属游牧民族

据《Europe Says》报导，研究人员利用卫星空拍影像，在尼罗河与红海之间记录到至少260座大型封闭式墓葬。这些墓葬的直径最长可达约79米，推测是由当地的游牧放牧族群在西元前4000年至前3000年间所建造，显示这项葬俗比埃及金字塔还要古老。

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过去在Wadi Khashab、Wadi el-Ku与Bir Asele等地挖掘出的同类型遗迹中，曾发现人类遗骸，以及牛、羊、山羊等牲畜骨骸，显示死者可能是与自己的畜群一同下葬。部分墓园周围还有次级墓葬，这些墓葬被仔细安排在中央主要墓穴的周边。研究人员推测，中央墓穴中的人物可能是首领，或在社群中具有重要地位的人。

这些墓葬群都位处过去水源充足的地方附近，它们并非均匀分布在沙漠之中，而是集中在适合放牧牲畜及提供饮水的区域。有分析指，这种分布模式显示这些墓葬群属于游牧民族，他们会随著季节变化而迁移牲畜。这批新绘制出的墓葬显示，这片地区并非文明之间的一条空白通道，而是曾经孕育出自身牧民文化脉络的重要地带。