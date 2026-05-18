孤独小猴Panchi君︱外籍奇装男戴头套闯猴山 日警拘两人︱有片

日本市川动植物园17日有不明人士闯入猴山，包括红遍全球的孤独小猴「Panchi君」（パンチ君）在内，所有猴子都受到惊吓奔逃。其后，闯入男子及另一人遭警方带走，据称两人皆为外国人。警方拟以涉嫌暴力妨碍商业活动为由逮捕二人。

闯入男子引发猴群不安

据动物园表示，早上上午10点50分左右，有一名身穿蓝色西装、戴著迷因币」（Memecoin）头套的男子闯入猴山，现场游客不少人都目击过程。该名男子在闯入后不久就被饲育员带走，不过猴群明显受到惊吓。

动植物园17日指，早上10时50分左右，马骝山内有不明人士入侵 。市川市动植物园（公式）@X

Panchi君（日语：パンチくん，又称Punch）是日本千叶县市川市动植物园的一只日本猕猴。牠因从小遭母亲遗弃，总是紧紧抱著一只红毛猩猩玩偶寻求慰藉的模样，在社群媒体上爆红。

