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大阪心斋桥惊传大火 延烧4栋建筑物 台游客行程受阻

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更新时间：12:03 2026-05-18 HKT
发布时间：12:03 2026-05-18 HKT

日本大阪市道顿堀附近心斋桥周一早上发生火警，火势从一栋3层楼建筑物持续延烧，蔓延至周边4栋建筑物，共有350平方米的面积被烧毁，目前火势已经大致扑灭，未有伤亡报亡，详细起火原因仍有待调查。现场位于南海难波站以北约500米，周围有各种餐饮店与酒店，是大阪最繁华的闹区。附近一名台湾旅客忆述，外面烟雾弥漫，吓得急忙避难。

综合日媒报道，火警在7时10分左右在大阪市中央区西心斋桥2丁目的一家餐厅发生，有行人通报称起火。大阪市消防局表示，火势从1栋3层楼建筑的1楼部分窜出，火势蔓延至相邻建筑物。

大阪市西心斋桥火警，火势延烧至附近数栋建物。X@chuzaiina
大阪市西心斋桥火警，火势延烧至附近数栋建物。X@chuzaiina
现场浓烟滚滚。X@chuzaiina
现场浓烟滚滚。X@chuzaiina
现场火势猛烈。X@Gt8VUlzRG7buafO
现场火势猛烈。X@Gt8VUlzRG7buafO
火势延烧至附近数栋建物。X@Gt8VUlzRG7buafO
火势延烧至附近数栋建物。X@Gt8VUlzRG7buafO

餐厅首先起火 事发时尚未营业

大阪市消防局针对今次火警出动约45辆消防车前往现场，火势在报案后约2小时30分钟后大致扑灭。当局正在调查起火原因，现场并没有出现人员受伤或死亡的状况。

大阪府警南署表示，已与疑为起火点的餐饮店店长取得联系，事发当时该店尚未营业。

火灾现场位于餐厅、商店与旅馆林立的闹区，一名住在附近酒店、来自台湾的42岁男游客受访时表示：「外面全是烟，吓得我赶紧避难，但接下来我必须前往机场搭机返台，但现场拉起了封锁线，我回不了酒店。」

目击者：听见「砰」一声巨响

住在火灾现场附近的久左卫门振兴町会副会长木村洋辅表示，他在上午7时多被消防车的警报声惊醒。当时，疑为起火点的餐饮店前街道上弥漫褐色浓烟，没过多久，烟雾大到连前方都看不清。在他疏散附近居民时，听到了「砰」的一声巨响。他说，从来没有经历过这么大的火灾。幸好大家都平安无事。

道顿堀一栋建筑物去年8月曾发生火警，并波及同一排的拉面店一兰道顿堀店本馆，造成2名消防员殉职，另有4人受伤。

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