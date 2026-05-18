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新铁金刚演员还未选出 白宫抢发特朗普版占士邦照引热议

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更新时间：11:20 2026-05-18 HKT
发布时间：11:20 2026-05-18 HKT

《铁金刚》电影系列新任占士邦（James Bond）演员选拔才刚正式启动，美国白宫已急不及待在官方社交平台发布一张「特朗普版007」风格黑白海报。画面中，美国总统特朗普身穿黑色燕尾服、打上黑色领结、手持金色手枪，，以经典占士邦姿势登场，背景还搭配「让美国再次伟大」（Make America Great Again）与007标志，宛如电影宣传海报般，瞬间掀起网民热议。

白宫这则贴文一出，网民随即议论纷纷。其中一人表示：「梗图是不错，我也希望美国再次伟大。但当我的荷包日渐受油价、通胀及新的海外冲突打击，我可不会假装万事太平。」

有网民则直呼「这到底是不是官方帐号？」、「特朗普现在连007都想演了吗？」、「白宫社媒已经完全迷因化」。

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「特朗普版007」风格黑白海报惹热议。X@WhiteHouse
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特朗普过去也曾发布自己化身耶稣基督的AI合成照片。Truth Social
特朗普过去也曾发布自己化身耶稣基督的AI合成照片。Truth Social

化身耶稣、教宗等AI照曾惹争议

特朗普过去也曾发布自己化身耶稣基督、教宗等AI合成图片，同样引发巨大争议。

根据《综艺报》（Variety）及英媒《每日星报》（Daily Star）报道，亚马逊米高梅影业（Amazon MGM Studios）近日已正式启动新一代007主角徵选，并找来知名选角导演妮娜高德（Nina Gold）负责挑选第7位官方007演员，接棒前任占士邦演员丹尼尔基克（Daniel Craig）。

下一部007电影，也确定将由曾执导《沙丘瀚战》（Dune）、《天煞异降》（Arrival）与《毒裁者》（Sicario）的加拿大名导丹尼斯维尔诺夫（Denis Villeneuve）操刀，因此新任James Bond人选格外受到全球影迷关注。

目前外界盛传热门接班人包括雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、Callum Turner以及艾朗庄逊（Aaron Taylor-Johnson）等男星，选角话题持续延烧。

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