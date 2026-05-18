日本民调：近6成反对出口杀伤性武器 高市支持率跌2.5百分点至61.3%
更新时间：11:52 2026-05-18 HKT
发布时间：11:52 2026-05-18 HKT
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日本媒体近日公布的最新民调结果显示，对于高市早苗政府解禁杀伤性武器出口，近6成受访者表示反对。与此同时，受访民众对高市内阁的支持率为61.3%，较4月上次调查时下跌了2.5个百分点。
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不足4成受访者支持出口武器
日本共同社于5月16日及17日进行的全国电话舆论调查结果指出，有57.2%的受访者反对解禁杀伤性武器出口，表示赞成的则占37.1%。此外，根据日本广播协会（NHK）在5月8日至10日进行的民调，对于日本政府原则上允许出口杀伤性武器，有52%的受访者表示反对，35%表示赞成。
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日本政府已于4月21日透过内阁决议，完成对「防卫装备转移三原则」及其运用指南的修改，取消过去将武器出口限定于5类非战斗用途的范围，原则上允许包括杀伤性武器在内的成品武器出口。此举在日本国内持续引发民众抗议。
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