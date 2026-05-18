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金正恩训示全军指挥官 下令全力建「坚不可摧」边境防线

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更新时间：12:06 2026-05-18 HKT
发布时间：12:06 2026-05-18 HKT

根据北韩官方朝中社报道，领导人金正恩（Kim Jong Un）周日（17日）召开朝鲜人民军师旅级指挥员全体会议，著重要求强化南部边境一线驻防力量，全力将边境防线打造为「坚不可摧」的要塞。

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金正恩：军队需适应现代战争

金正恩强调，练兵备战是军队的本职工作，各级指挥员必须始终保持高度动员状态。他要求军队适应现代战争的变化趋势以及北韩军力的发展方向，整顿训练体系，加强实用化训练。随著北韩军事技术装备快速现代化，他提出应重新定义各方面的作战概念，并积极推动将其应用于各部队战斗训练的规划工作。

金正恩指出，北韩正在建立一支强大的军队，一旦五年计划期间所设定的任务完成，军队的战略行动准备状态将获得更新，在遏制战争方面也将出现重大变化。

金正恩发表这番言论之际，正值北韩女子足球队17日抵达南韩，参加亚足联女子冠军联赛(Asian Women's Champions League)准决赛，这是8年来首度有北韩运动员前往南韩。

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