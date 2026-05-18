日本熊出没 | 东京近郊登山客遇熊袭重伤 北海道78岁翁挥拳击退棕熊

日本多地近日频传熊出没，周日（17日）传出有俄罗斯籍男子在东京近郊登山时遭到野熊攻击，造成头部与手臂受伤流血，伤势严重。由于男子遇袭的地点距离住宅区仅约1公里，引发当地警戒。另外，北海道士别市一名78岁老翁在住家附近的河川采摘野菜期间遭一头野生棕熊袭击，所幸他危急时一拳击中熊鼻，成功将牠击退。

距住宅区仅1公里

东京近郊熊袭事件在JR青梅线奥多摩站西侧入口处的小中泽林道终点附近发生，由于距离住宅区仅约1公里，奥多摩町公所呼吁登山民众避开周边路线，并在进入山区时佩戴铃铛示警。

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东京近郊有黑熊袭击登山客。美联社资料图片

截至今年3月的12个月内，日本全国确认超过5万次熊目击。横滨市绿之协会

北海道士别市有棕熊袭人，图为士别駅。维基百科

日本的「熊出没注意」警示牌。路透社资料照片

综合日媒报道，事发于周日中午12时10分左右，一名30多岁俄罗斯籍男子独自在奥多摩町的六石山登山，期间遭野熊攻击。

俄登山客头手浴血

警方及消防接报到场，发现这名男子的手臂和头部均正在流血，随即由消防直升机送往医院，据悉伤势严重，幸无生命危险。

据报这名男子当时并未携带熊铃或防熊喷雾等驱赶野熊的装备。奥多摩町与警方及猎友会合作搜查附近区域，但没有发现野熊踪迹，目前已设置捕熊笼。

根据东京都政府公开的野熊目击资讯汇整地图显示，奥多摩町自上月起已接获7宗目击通报，其中在名为「境」（Sakai）的地区于本月4日曾有1宗目击纪录。

采摘野菜遇袭 78岁翁挥拳碰巧击中熊鼻脱身

与此同时，北海道士别市亦发生野熊袭人事件，一名78岁老翁周日上午6点半左右，前往天盐川左岸附近的林道摘野菜，期间一头棕熊突然从草丛内现身。由于他身上并未携带防熊喷雾等装备，加上双方距离仅有5公尺左右，因此他只能朝棕熊方向大声喊叫威吓，然而棕熊不仅不怕，甚至直接将他扑倒在地。

他忆述，棕熊把他扑倒后，试图使用前爪攻击他，他在情急之下不断全力挥动手臂反击，其中一拳碰巧击中棕熊的鼻子，让棕熊吓得立即从他身上离开，之后往河川方向逃窜。

确定自己捡回一命后，他立即向警方通报此事，因事发地点距离住宅区仅约1公里，警方立即出动多辆巡逻车警戒，并呼吁当地民众提高警觉。