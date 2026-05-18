汉坦病毒 | 加拿大确诊一宗汉坦病例 世衞维持疫情低风险评估

加拿大公共衞生署周日（17日）证实，经国家微生物实验室覆核检测，一名正在卑诗省接受隔离的「洪迪厄斯」号邮轮乘客，正式确诊感染汉坦病毒。世衞组织仍维持对汉坦病毒疫情为「低风险」的评估。

该名加拿大患者于3天前出现发热、头痛等轻微症状，随后被送院，其15日的汉坦病毒初步检测结果呈阳性，16日被卑诗省衞生部门通报为疑似病例。该患者正接受隔离治疗，其伴侣的检测结果为阴性。

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汉坦病毒｜曾坐涉疫「洪迪厄斯号」邮轮 加国隔离者初检呈阳性

大部分船员将在荷兰隔离观察6周。法新社

「洪迪厄斯号」上的乘客已返回相关国家。法新社

世衞组织仍维持对汉坦病毒疫情为「低风险」的评估。新华社

10名加拿人接受隔离观察

加拿大公共衞生署发声明称，尚未发现其他病例。所有高风险接触者均已隔离，并将继续接受当地公共衞生部门的密切监测。对加拿大普通民众而言，此次汉坦病毒感染的总体风险仍然较低。

目前，有10名加拿大人因「洪迪厄斯号」疫情被隔离观察，其中4人在卑诗省进行为期21天的隔离，另外6人在艾伯塔、安大略和魁北克3省。另有26名曾与确诊病例搭乘同一航班的人员也被要求进行健康监测。

爆疫邮轮今抵鹿特丹港

由荷兰泛海探险公司（Oceanwide Expeditions）营运的极地观光邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）4月1日从阿根廷乌斯怀亚出发，前往非洲岛国佛得角，途中爆发汉坦病毒聚集性感染，造成3人死亡。除25名船员和2名医疗人员外，「洪迪厄斯号」上的其他人员已返回相关国家。该邮轮周一（18日）抵达鹿特丹港，届时大部分船员将在荷兰隔离观察6周。

世衞组织周日发声明表示，公共衞生风险已根据最新资讯重新评估，全球风险仍维持低位；虽然在实施封控措施前暴露的乘客和机组人员中仍可能出现更多病例，但随著下船及控制措施实施，预期后续传播风险将降低。