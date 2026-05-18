美媒指古巴拟用300无人机袭美目标 哈瓦那：为侵略寻找借口

美国媒体Axios周日（17日）引述机密情报报道，古巴已取得逾300架军用无人机，拟运用它们攻击关达那摩湾美军基地及船舰；古巴也可能利用这些无人机，攻击位于古巴首都哈瓦那以北的佛州基韦斯特（Key West）。古巴外长罗德里格斯则指责美国政府捏造虚假文件，为收紧对古制裁以及可能的军事侵略寻找借口。

Axios的报道指，古巴军方在俄罗斯和伊朗协助下采购了300多架军用无人机，并于近期开始讨论利用这些无人机袭击关塔那摩美军基地、美军舰船及佛罗里达州基韦斯特市的可能性。一名美国高级官员说，美国政府将古巴视为威胁，这些情报文件可能成为美国对古巴采取军事行动的理由。该名美国官员说，特朗普政府因古巴研究无人机作战及伊朗军事顾问驻哈瓦那而感到担忧。

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佛州基韦斯特被指可能成为古巴无人机攻击目标。维基百科

美媒指古巴已取得300架无人机。法新社

古巴外长罗德里格斯指责美国捏造虚假文件，为收紧对古制裁以及可能的军事侵略寻找借口。法新社

古巴外长斥编造虚假文件

古巴外长罗德里格斯在社交媒体发文说，美国政府「日复一日地编造虚假文件」，为其对古巴人民发动残酷的经济战和最终的军事侵略提供「正当性」。 他批评部分美国媒体散布相关谣言，强调古巴不以战争威胁他国，坚持捍卫和平，同时会依据《联合国宪章》承认的合法自卫权，做好应对外来侵略的准备。

古巴副外长德科西奥也在社媒发文说，反古巴势力为军事侵略而编造的借口「愈发荒诞」。他强调，美国是侵略者，古巴将对侵略行为行使合法自卫权。

美多次威胁对古巴动武

美方近期加大对古巴制裁，并多次威胁对古巴动武，包括声称将在美军结束对伊朗战事返回之际「接管古巴」。古巴方面回应，美方军事侵略威胁升至「危险且前所未有的程度」，但古巴不会屈服，将坚决捍卫国家主权和独立。

美国媒体也报道，美国司法部计划刑事起诉现年94岁的古巴前领导人劳尔，指其涉及30年前古巴军方击落2架美国人道救援飞机案件。