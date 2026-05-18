习特会︱白宫指北京承诺连续3年 年购170亿美元农产品

美国白宫公布，指中国承诺2026年至2028年间，每年向美国购买不少于170亿美元农产品，当中不包括中国去年10月承诺采购的美国大豆。

将解除美牛肉加工厂禁令

白宫又说，中国将与美国监管机构合作，解除对美国牛肉加工厂的禁令，并恢复从没有禽流感的美国州分进口禽肉。白宫的声明也证实中国商务部较早时公布，美中两国将成立贸易委员会和投资委员会。

白宫在特朗普上周访华后，宣布中国承诺每年向美购买170亿美元农产品，连续3年。路透社



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此外，美方亦表示，中国将回应美国对稀土及其他关键矿物供应短缺与出口限制的关切。

美国总统特朗普上周三访华3日，与国家主席习近平举行高峰会议。

峰会之后，中国透过更新 400 多家已逾期的牛肉生产设施登记名单，重新开放美国牛肉进入其市场。同时，中国也将与美国监管机构合作，重启美国禽肉的进口。



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中国商务部日前表示，中美经贸团队经过密集磋商，达成初步成果，就有关关税安排形成积极共识。双方原则同意对同等规模的各自关注产品降税。双方亦将解决或实质推动解决部分农产品非关税壁垒和市场准入问题。