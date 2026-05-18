伊朗局势︱伊朗议长出任特别代表 负责对华关系

伊朗媒体昨日报道，曾担任伊朗对美谈判代表的国会议长卡利巴夫，获任命为中国事务特别代表，负责对华关系，协调国内不同部门与中国之间的相关事务与合作。近日，伊朗允许一些中国船只通过能源要道霍尔木兹海峡。不过，在中美元首会晤当日（上周四），伊朗在霍峡附近扣押了一船中国公司的保安船，被诠释为「提醒中国人谁控制着霍尔木兹海峡」。

伊朗塔斯尼姆通讯社引述知情消息人士称：「卡利巴夫最近获任命为伊朗伊斯兰共和国负责对华事务的特别代表」。报道提到，卡利巴夫的这项任命案「是经伊朗总统提议，且经伊朗最高领袖批准」，他将「协调伊朗与中国之间各领域的关系」。

相关新闻：特朗普访华｜贝森特：中国将推动重开霍尔木兹海峡 恢复全球能源运输

亦是对美谈判首席代表

卡利巴夫近期才担任对美谈判首席代表，在巴基斯坦与美方举行谈判。作为前伊朗革命卫队指挥官及首都德黑兰市长，他一度被认为是美伊战争期间，连结伊朗政治、安全与宗教精英的重要窗口。

任命案显示，在经历4月初达成的脆弱停火协议后，德黑兰正试图重新配置其外交重心，透过与中国的紧密协调，应对中美峰会后产生的国际新格局。

卡利巴夫周日在X平台发文说：「世界正站在新秩序的开端。正如习近平主席所说，『当前百年变局加速演进』，伊朗人民70天的抵抗加速了这一变革。未来属于全球南方。」

在美国总统特朗普与中国国家主席习近平于北京举行峰会之后，白宫发表会议摘要指双方同意霍峡必须保持开放；习近平也表明，中国反对霍峡的军事化及任何收取过路费的行为，并表示有意采购更多美国石油，以降低中国未来对霍峡的依赖；且中美一致同意，伊朗不能拥有核武。

带入伊水域「合规检查」

自战争爆发以来，伊朗一直封锁能源要道霍尔木兹。近日，伊朗允许一些中国船只通过霍峡。不过，《华尔街日报》报道，在上周四习特会当日，伊方在霍尔木兹海峡附近扣押中国「深港海事安保公司」的保安船「汇川号」，是美伊冲突爆发以来首次被扣押的私人保安船。

挂洪都拉斯旗的「汇川号」于阿联酋富查伊拉东北约38海里处遭截获。在香港注册的深港海事安保公司为船只提供武装护卫服务，据称伊方要求将该船带入伊朗水域进行「合规检查」。伦敦专家瓦基尔认为伊方此举是为了警告北京，伊朗才是该海峡的实质控制者，不容任何船只「擅自武装」。