曼谷火车撞巴士8死32伤 火车司机被控过失致死 据报毒检呈阳性
更新时间：04:27 2026-05-18 HKT
发布时间：04:27 2026-05-18 HKT
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泰国曼谷周六（16日）发生火车与巴士相撞事故，造成8人死亡、32人受伤。泰国警方周日（17日）对火车司机起诉「过失致死」罪。另据新华社报道，涉事司机尿液初步检测对毒品呈阳性。
路透社报道，曼谷目甲讪（Makkasan）警署负责人Urumporn Koondejsumrit表示，调查显示火车司机涉嫌鲁莽驾驶导致死亡，因此已被控过失致死。他又指，巴士司机亦将面临检控，但由于仍留医，暂未能录取口供。
新华社引述泰国媒体报道指，涉事火车司机尿检初步结果显示体内含有毒品成分。警方表示，将于18日公布火车司机及铁路道口信号员详细尿检结果，并研究是否加控其他罪名。
事故于曼谷一处铁路道口发生。一列由北柳府驶往曼谷挽赐站的货运火车，撞上一辆停在路轨上的公共巴士，并波及附近多辆汽车及电单车，现场一度起火及传出爆炸声。死者全部为巴士乘客。
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事故发生后，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）到场视察，要求彻查事故原因及全力救治伤者。泰国副交通部长Siripong Angkasakulkiat表示，当局已清理现场并恢复列车服务，未来将加强铁路道口安全措施及监管。
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