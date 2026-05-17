富山大法寺︱ 570年历史古刹大火正殿全毁 国宝级画作或成灰烬
更新时间：15:57 2026-05-17 HKT
发布时间：15:57 2026-05-17 HKT
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拥有超过570年历史的日本富山县高冈市大法寺昨天（16日）发生大火，消防到今晨3时许才成功扑灭火势。惟相关人士透露，正殿已全被焚毁。寺内藏有日本国家重要文物，包括名画家长谷川等伯的画作，相关文物是否受损备受关注。
富山电视台（BBT）报道，高冈市居民昨晚6时45分左右通报消防单位，「大法寺用地内的屋顶冒出黑烟与火焰」。
警方表示，寺庙内住著住持栗山启允在内的4人，而火灾发生当时仅住持在寺庙内，所幸他后来顺利逃出，并未受伤。目前这场火灾暂未有伤亡消息。
日本放送协会（NHK）报道，大法寺的官方网站指，寺庙成立于1453年，当时仍是日本室町时代。有关部门今天上午10时起将搜索现场，调查起火原因。
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