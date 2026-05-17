Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争︱乌克兰逾500架无人机狂轰莫斯科 民居遭击中三人死亡

即时国际
更新时间：15:12 2026-05-17 HKT
发布时间：15:12 2026-05-17 HKT

俄乌战争中，过去俄罗斯一直称取得优势，但近日，乌克兰利用无人机作出连番反击。法新社报道，俄罗斯国防部周日（17日）说，俄防空系统在莫斯科等10多个地区，击落556架无人机。

莫斯科地方当局称，防空系统在首都境内连夜拦截了至少74架无人机，袭击造成12人受伤。

莫斯科州长沃罗比约夫当日在社交媒体上发帖，一架无人机击中一栋民宅，造成一名妇女死亡，另一人受困在瓦砾堆下。这次凌晨袭击还夺走了两名男子的性命。帖文又提及，星期天凌晨3时以来，防空部队一直在抵御针对首都地区的大规模无人机袭击。

乌克兰总统泽连斯基上周五（15日）曾指出，将发动更多报复性袭击。此前一天，俄军对基辅的袭击造成24人死亡。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
21小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
5小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
2026-05-16 10:00 HKT
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
5小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
9小时前
谢霆锋赠父劳斯莱斯被谢贤卖出为女友还债？Coco爆2千万分手费真相  揭四哥送楼送金细节
谢霆锋赠父劳斯莱斯被谢贤卖出为女友还债？Coco爆2千万分手费真相  揭四哥送楼送金细节
影视圈
6小时前
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
18小时前