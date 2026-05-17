俄乌战争︱乌克兰逾500架无人机狂轰莫斯科 民居遭击中三人死亡
更新时间：15:12 2026-05-17 HKT
发布时间：15:12 2026-05-17 HKT
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俄乌战争中，过去俄罗斯一直称取得优势，但近日，乌克兰利用无人机作出连番反击。法新社报道，俄罗斯国防部周日（17日）说，俄防空系统在莫斯科等10多个地区，击落556架无人机。
莫斯科地方当局称，防空系统在首都境内连夜拦截了至少74架无人机，袭击造成12人受伤。
莫斯科州长沃罗比约夫当日在社交媒体上发帖，一架无人机击中一栋民宅，造成一名妇女死亡，另一人受困在瓦砾堆下。这次凌晨袭击还夺走了两名男子的性命。帖文又提及，星期天凌晨3时以来，防空部队一直在抵御针对首都地区的大规模无人机袭击。
乌克兰总统泽连斯基上周五（15日）曾指出，将发动更多报复性袭击。此前一天，俄军对基辅的袭击造成24人死亡。
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