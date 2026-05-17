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汉坦病毒｜曾坐涉疫「洪迪厄斯号」邮轮 加国隔离者初检呈阳性

即时国际
更新时间：11:51 2026-05-17 HKT
发布时间：11:50 2026-05-17 HKT

综合加拿大广播公司（CBC）及新华社报道，加拿大卑诗省卫生官员于当地时间周六（16日）证实，一名正在当地接受隔离、曾乘坐「洪迪厄斯号」（MV Hondius）邮轮的加拿大人，汉坦病毒（Hantavirus）初步检测结果呈阳性。由于该邮轮爆发的是罕见可「人传人」的「安地斯病毒株」（Andes strain），引起当局高度关注。

隔离期间发烧头痛

卑诗省首席卫生官亨利（Bonnie Henry）表示，该名患者为上周末由西班牙加那利群岛返回加国的四名卑诗省居民之一。患者于两天前开始出现发烧及头痛等轻微征状，随即被送往维多利亚市一间医院接受评估。卑诗疾病控制中心（BCCDC）于周五（15日）确认初步阳性结果，目前仍有待温尼伯的国家实验室作最终核实。

荷兰籍豪华邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）日前爆发罕见且致命的汉坦病毒（Hantavirus）疫情。 美联社
荷兰籍豪华邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）日前爆发罕见且致命的汉坦病毒（Hantavirus）疫情。 美联社

亨利指出，虽然检测结果呈阳性并非理想情况，但亦属医疗部门预料之内。目前患者病情稳定，正接受隔离治疗，而其伴侣的检测结果则呈阴性。

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「洪迪厄斯」号早前爆发汉坦病毒致3人死亡。 美联社
「洪迪厄斯」号早前爆发汉坦病毒致3人死亡。 美联社

 

邮轮爆疫已酿3人死亡

涉事的豪华邮轮「洪迪厄斯号」于4月1日由阿根廷出发前往佛得角，途中爆发汉坦病毒集体感染，至今已夺去3条人命。汉坦病毒一般经由吸入受污染的囓齿动物粪便残留物传播，但今次爆发的「安地斯病毒株」具有在罕见情况下人传人的特性，潜伏期通常为一至八周。

目前，全加拿大共有10名国民因曾登上有关邮轮而需接受为期21天的隔离观察，除卑诗省的4人外，其余6人分别位于亚省、安省及魁省。

「洪迪厄斯号」（MV Hondius）乘客身穿防护衣接受消毒。 路透社
「洪迪厄斯号」（MV Hondius）乘客身穿防护衣接受消毒。 路透社

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不具大流行潜力无需恐慌

亨利强调，所有隔离人员在转运过程中均在严密监控下进行，未曾与公众接触，参与医护亦已做好全面防护措施。她重申汉坦病毒「不具有大流行潜力」，呼吁大众无需过度恐慌。而「洪迪厄斯号」目前预计于周一（18日）抵达荷兰鹿特丹港，届时船上大部分船员将在当地接受为期六周的隔离观察。

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