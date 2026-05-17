美部分商学院MBA课程减价促销

面对申读人数下降，美国部分大学商学院的工商管理硕士(MBA)课程正减价促销。普渡大学丹尼尔斯商学院将在今年秋季将学费下调40%，减少外州学生学费2.4万美元；加州大学尔湾分校为其行政人员MBA课程提供最高38%的减免；华盛顿大学奥林商学院则为因人工智能(AI)冲击而失业或需重塑技能的职场人士，设立了奖学金。这一趋势反映出市场对传统两年制MBA需求的疲软。

《华尔街日报》称，因担心AI代替职位，职场人士心态已转向保住饭碗，不再认为脱产读书是稳妥投资。