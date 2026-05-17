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英国前卫生大臣施卓添表态角逐工党党魁

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更新时间：09:33 2026-05-17 HKT
发布时间：09:32 2026-05-17 HKT

日前辞去英国卫生及社会关怀大臣一职的施卓添（Wes Streeting）于当地周六（16日）明确表示，若执政工党举行党魁选举，他将会参与角逐。

拒绝仓卒挑战 吁定交接时间表

施卓添在接受英国天空新闻台（Sky News）访问时指出，工党需要一场「合适的竞选」，让最具竞争力的候选人参与其中，并亲口确认自己的参选意向。不过，他表明不会立即向现任首相施纪贤（Keir Starmer）发起挑战。

施卓添解释，若在大曼彻斯特市长班纳姆（Andy Burnham）重返下议院之前仓卒举行党魁选举，并不符合工党及英国的国家利益。他忧虑，过急的权力交接会令新领导层缺乏足够的认受性，从而延长政局的不稳定及不确定性。为此，他再次呼吁施纪贤制定「适当的领导层交接时间表」，并容许内阁阁员自由提名新的党魁及首相人选。

施纪贤扬言迎战党内逼宫

近期，工党在地方选举中遭遇惨败，令首相施纪贤深陷执政危机。工党内部目前已有数十名下议院议员公开呼吁其引咎辞职，更有数名政府政务次官以请辞作「逼宫」。然而，施纪贤多次表明拒绝下台，并坚称若有工党议员发起党魁选举，他必将「迎战」。

另一方面，被视为潜在有力竞争者的班纳姆早前已确认，将申请参加下议院议员补选，寻求重返议会。根据工党现行党规，仅有现任工党下议员具备竞选党魁的初步资格，且挑战者必须获得党内至少20%议员的提名支持。以工党目前在下议院占有403个议席计算，意味著挑战者必须争取包括其本人在内、至少81名议员的支持方能启动程序。

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