伊朗局势｜传特朗普政府游说阿联酋夺岛 美以大军集结或下周恢复袭击伊朗

中东局势再陷战争边缘。综合多间英美传媒昨日（16日）报道，美国特朗普政府正积极游说阿联酋（UAE）在海湾地区扮演更强硬角色，甚至敦促其武力夺取伊朗具战略地位的关键岛屿。与此同时，美以两国正进行停火以来最密集的军事准备，最快可能于下周对伊朗发动新一轮大规模袭击。

传美敦促阿联酋夺取拉万岛 取代美军进驻

英国《电讯报》引述消息指，特朗普政府官员正敦促阿联酋加强对抗德黑兰，目标锁定海湾地区的战略要地——拉万岛（Lavan Island）。报道指，美方意图透过此举，让阿联酋军队代替美军进驻该区，以牵制伊朗。

事实上，阿联酋对伊朗的军事行动疑已展开。《华尔街日报》早前报道，阿联酋曾在4月初秘密空袭拉万岛上一座炼油厂。虽然阿联酋曾试图拉拢沙特阿拉伯及卡塔尔参与协调军事行动，但据悉已遭该等邻国拒绝。

美以拟派突击队夺核材料 恐爆发地面战

《纽约时报》引述中东官员消息，美以双方的准备工作已进入最后阶段。行动方案除了加强轰炸伊朗军事及基础设施外，更包括极高风险的地面行动：派特种部队进入废墟夺取核材料。

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军方官员警告，此类复杂行动需数千名支援部队建立警戒线，极大机会与伊朗地面部队正面交锋，造成大量伤亡。此外，美军亦考虑夺取伊朗的石油枢纽哈格岛（Kharg Island）。

特朗普拒绝伊朗停战协议 5万大军随命而动

尽管特朗普近日曾称愿意接受伊朗暂停核计划20年，但美方态度依然强硬。据伊朗《德黑兰时报》报道，美国已正式拒绝伊朗提出的「14点」停火方案，该方案原本建议分两阶段实现停火及开启核谈判，但遭美方全盘否定。

美军参谋长联席会议主席凯恩（Dan Caine）日前强硬表态，指目前已有逾5万名部队、两艘航空母舰及数十艘驱逐舰就位，「命令一旦下达，随时恢复大规模作战」。国防部长赫格塞斯亦证实已拟定冲突升级计划。针对美方威胁，伊朗国会发言人回应指，武装部队已作好准备，随时反击任何侵略行为。美以与伊朗之间的战火恐随时重临。