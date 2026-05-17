美拟刑事起诉94岁古巴前总统劳尔 指涉30年前人道救援机遭击落事件

美国与古巴局势升温。多家美国媒体周六（16日）引述知情人士报道，美国司法部计划于下周三（20日），即古巴独立日当天，正式刑事起诉现年94岁的古巴前总统劳尔·卡斯特罗（Raúl Castro），指其涉及30年前古巴军方击落两架美国民用飞机的血案。劳尔是古巴前领导人卡斯特罗的胞弟。卡斯特罗是古巴革命领袖，领导古巴共产政权长达数十年，长期与美国作对。美国若将 同为古巴革命偶像人物的劳尔起诉，将是特朗普政府对古巴施压的重大升级。

涉三十年前血案 录音指证劳尔亲自下令

是次起诉的核心，围绕1996年2月24日发生的人道救援飞机遭击落事件。当年，由迈阿密流亡分子组成的「兄弟救援」（Brothers to the Rescue）组织，派出两部小型飞机前往古巴附近海域搜寻难民，遭古巴空军米格战机击落，导致四名男子丧生，其中三人是美国公民。

多家美国媒体周六（16日）引述知情人士报道，美国司法部计划于下周三（20日），即古巴独立日当天，正式刑事起诉现年94岁的古巴前总统劳尔·卡斯特罗（Raúl Castro），指其涉及30年前古巴军方击落两架美国民用飞机的血案。美联社

特朗普昨日在「空军一号」上被问及起诉计划时，虽称交由司法部处理，但意有所指地称古巴是一个「衰落的国家（nation in decline）」，急需「援助」。美联社

时任古巴国防部长的劳尔，被指是行动的最高决策者。据报，美方联邦检察官已掌握关键录音，内容显示劳尔向军方高层详细描述如何计划击落该两架飞机。虽然国际民航组织（ICAO）认定袭击发生在国际领空，属非法行为，但古巴多年来坚称飞机侵犯领空，属正当防卫。当年领导人卡斯特罗更称，时任古巴国防部长的劳尔并无下达击落救援机的具体指令。

复制「马杜罗模式」？ 美古关系陷冷战后最危时刻

是次司法行动被视为特朗普政府对古巴「极限施压」的重大升级。今年1月，美军曾以贩毒罪名起诉并派兵入委内瑞拉，成功将总统马杜罗押解往纽约受审。外界普遍推测，特朗普可能复制「委内瑞拉模式」，以法律起诉为名，对古巴发动「执法行动」或军事干预。

特朗普昨日在「空军一号」上被问及起诉计划时，虽称交由司法部处理，但意有所指地称古巴是一个「衰落的国家（nation in decline）」，急需「援助」。他早前更在佛罗里达州的演讲中放话，预告美方将「很快接管（takeover）古巴」。

与此同时，中情局（CIA）局长拉特克利夫昨日被爆出刚结束哈瓦那的秘密访问。据悉，拉特克利夫此行代表特朗普向古巴领导层传达最后通牒，要求古巴驱逐境内的美方对手，并向美资全面开放经济，否则将面临「毁灭性后果」。

古巴民众忧加深两国外交危机

起诉消息在古巴流亡社区引起极大回响。美国佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）公开表示支持起诉，称劳尔必须为当年的杀戮承担责任，形容这是「迟来的正义」。

路透社在古巴首都哈瓦那访问几位民众，他们表示，美国若起诉劳尔，只会使两国的谈判倒退，进一步加深双方外交危机。据研究古巴和美国秘密谈判历史的作家科恩布卢赫称，对劳尔的起诉将是一个具有里程碑意义的时刻，认为起诉很可能代表谈判的「外交终点」。他说：「这是最后通牒⋯⋯（起诉书）为任何逮捕或暗杀劳尔的军事行动提供了合法性的掩护。」

目前古巴官方尚未对起诉传闻作出正式回应，但已强烈谴责美方的石油封锁及制裁是「集体惩罚」。随着下周三起诉书预期解封，这座距离佛罗里达州仅90英里的岛国，恐将迎来新一轮的政治风暴。