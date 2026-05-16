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英国61岁柏金逊翁受洗溺毙 女牧师被控疏忽误杀

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更新时间：23:07 2026-05-16 HKT
发布时间：23:07 2026-05-16 HKT

英国一名女牧师在民宅为信众举行洗礼，竟鼓励一名患有柏金逊症、行动不便的信徒没入水中，导致对方受困溺毙。这名女牧师面临「严重疏忽误杀」（gross negligence manslaughter）的检控。

这场「死亡洗礼」全程在教会facebook直播，因发生这场意外紧急中断直播，影片也被删除。但这名女牧师事后拍片称「他的心率正常，一切正常」，还指他「瞥见天堂的一角」、「跟耶稣跳舞」。

现年48岁的被告巴特利（Cheryl Bartley）周四出庭。在20分钟的庭讯中，仅确认姓名与地址等身分资讯，未对指控提出辩解。

事发于2023年10月8日下午约1时半，她在伯明翰一处私人住宅后院的儿童水池为信众洗礼。

检察官在庭上指出，巴特利明知61岁死者史密斯（Robert Smith）患有柏金逊症，却仍「鼓励」对方保持全身没入水中。对方在水中停留约4分钟后出事，当场宣告不治，验尸证实死于溺水。

法官韦恩（David Wain）听取双方陈述后，准许巴特利交保候审，但开出严格的保释条件，包括在诉讼期间严禁执行任何洗礼仪式。案件预计6月11日移交伯明翰刑事法院继续审理。

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