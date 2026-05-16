马尔代夫｜5意大利人水底洞穴探险亡 一名救援潜水员不幸殉职

5名意大利人周四在马尔代夫潜水进行洞穴探险，不幸身亡，当地救援人员持续搜索遗体，其中一名潜水员在搜索期间也不幸遇溺，送院不治。

5名意大利人是在瓦武环礁（Vaavu Atoll）尝试探索水底约50米深的洞穴时不幸丧生。他们在周四上午开始潜水，至中午未上水被通报失踪。暂时只找到一具遗体，位置在约60米深的洞穴中。

事发海域天气恶劣，当局对客船和渔船发布黄色预警。马尔代夫军方说救人行动风险极高。

马尔代夫政府官员发言人谢里夫（Mohamed Hussain Shareef ）表示，当地水肺潜水的深度限制为30米，目前尚不清楚这3名意大利人为何要进入水下60米的洞穴。

限潜30米 尸体位于60米洞穴

死者分别是热那亚大学生态学教授蒙特法尔科内和她的女儿、该校2名研究人员，以及船舶营运经理兼潜水教练。

意大利外交部早前表示，遇险人员乘搭「约克公爵号」游艇出海，同船另外20名意大利公民安然无恙，目前正接受意大利驻斯里兰卡科伦坡大使馆的援助。

今次事故被认为是马尔代夫史上最严重的单次潜水事故。马尔代夫因其众多的珊瑚岛而成为热门旅游目的地。