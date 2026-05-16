纽约长岛铁路展开罢工　北美最繁忙通勤铁路瘫痪影响33万人

代表长岛铁路约半数员工的5个工会与纽约大都会运输局谈判未果，周六零时1分起罢工，导致这条北美最繁忙通勤铁路停运，直至另行通知，多达33万名乘客受影响。

长岛铁路员工包括驾驶员、机械员和号志员，全部合共有7000人，而罢工的工会占3700名员工。工会声明表示：「请避免不必要的出行，并尽可能居家办公。我们将在工作日为必要工作人员和无法远端办公的人员提供有限的班车服务。」

相关新闻：三星电子工会坚持如期罢工 5月21日将率5万员工罢工18天

纽约长岛铁路工会罢工。 美联社

纽约大都会运输署（MTA）主席利伯（Janno Lieber）表示，该机构「在薪酬方面满足了工会的所有要求」，并指工会领导人似乎一直都打算罢工。

工会和MTA此前已就工作规则的修改以及三年内每年3%的工资增长进行谈判。争议的焦点在于第四年的薪资成长，工会要求在最后一年加薪5%，但MTA表示无法满足这项要求，并警告这可能导致票价上涨。

相关新闻：智能叛变？︱武汉「萝卜快跑」集体「罢工」 乘客被困天桥近两小时