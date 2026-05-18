旅游业过热︱希腊知名度假岛屿 新酒店限100床位沿岸25米禁建筑

引述德国《时代周报》（Die Zeit）之网站报道，希腊政府近日宣布新规定，旨在限制旅游业过量发展。新规的重点在于依据各地旅游负荷状况进行分级管理。罗德岛（Rhodes）、科斯岛（Kos）、圣托里尼岛（Santorini）与米科诺斯岛（Mykonos）等知名度假岛屿，将面临更为严格的建筑限制。而在旅游负荷特别大的岛屿区域，未来新建酒店的床位数更是不得超过100张。

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上年希腊接待游客人次创新高

新建项目也将面临更严格的规范。位于官方规划建设区以外的酒店，亦只能兴建在「面积较大」的土地上，而所谓「面积较大」指的是至少8至16公顷，具体标准依地区而定。此举旨在防止越来越多杂乱无章的建筑破坏自然景观。此外，政府还将加强对海岸线的保护。在距离海岸25米范围内，除了必要的通道或紧急出口外，原则上禁止新建任何建筑。



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根据希腊央行的数据显示，2025年希腊接待了近3800万人次游客，创下历史新高。在旅游旺季，圣托里尼岛与米科诺斯等岛屿通常人满为患。多年来，交通混乱、缺水、租金上涨及基础设施不堪负荷等问题，一直困扰著当地居民。

欧洲旅游名胜纷推新规限游客

近年，全球不少旅游目的地已开始实施相关的限制措施。例如，意大利威尼斯征收「进城税」；从今年夏天起，位于地中海的意大利卡普里岛将只允许最多40人的旅游团登岛；西班牙的瓦伦西亚市则宣布，从2026年起禁止大型邮轮停靠瓦伦西亚港口。事实上，游客过度拥挤已成为全球性的问题。游客数量的过度增长不仅对环境造成保护压力，也引发了交通堵塞、住房紧张、垃圾堆积、当地居民生活方式被迫改变等问题，旅游与居民之间的隐私界线也时常产生摩擦。