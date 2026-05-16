美空军前反情报专家叛逃伊朗 FBI悬红156万缉捕

美国联邦调查局（FBI）周五（15日）宣布悬红20万美元（约156万港元），缉捕叛逃至伊朗的前美国空军反情报专家维特（Monica Elfriede Witt）。维特被指不仅涉嫌泄露国家机密，还协助伊朗政府研析并锁定她昔日在美军工作的前同袍。

现年47岁的维特曾于1997年至2008年间于美国空军服役，她因精通波斯语，多次被派往海外执行机密反情报任务。之后，她担任国防部承包商直至2010年，得以接触到与外国情报、反情报行动以及至关重要的美国秘密人员身分相关的机密和绝密资讯。

FBI宣布悬红20万美元通缉维特。美联社

遭间谍罪起诉

2013年，她受邀参加2场带有反西方宣传色彩的伊朗会议后决定叛逃。维特于2019年正式被大陪审团以间谍罪起诉，指她涉嫌向伊朗传递国防讯息，并协助伊斯兰革命卫队和恐怖组织。

起诉书指出，维特涉嫌向伊朗提供美方国防机密计划。她被控协助伊朗搜集并分析美方人员资讯，锁定她昔日在美军工作的前同袍及其家属。FBI华盛顿办事处官员韦尔兹比茨基（Daniel Wierzbicki）表示，维特背叛了对宪法的誓言，目前极可能仍持续支援伊朗的相关活动。

或持续支援伊朗抗美

美、伊两国自2026年2月28日正式开战。FBI表示，目前正值美伊冲突持续升高之际，相信仍有人掌握维特的下落。目前FBI已将她列为重点追缉目标，悬红将发放给提供关键线索导致她落网的人员。