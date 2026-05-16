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日本熊出没 | 部分地区用AI侦测熊出没 北海道有公司生产机械狼吓熊

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更新时间：14:04 2026-05-16 HKT
发布时间：14:04 2026-05-16 HKT

日本近期熊出没事件频传，根据日媒调查，日本全国受访的815个市或区之中，有685个地区编列动物危害对策经费，占整体84%，且有地方采用搭载人工智能（AI）的监视器侦测熊出没，盼预防受害。北海道则有公司生产机械狼，可发出嚎叫和咆哮声来吓跑野生动物。

在已编列的预算之中，设置通电围栏等防止入侵措施，以及购买箱型陷阱等捕获器具，还有支付猎人报酬最为显著。北海道与东北地区，有9成以上地方政府已编列相关预算。

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这款产品名为「怪兽狼」，功能如同稻草人，拥有闪烁的红眼睛，还能发出嚎叫和咆哮声来吓跑野生动物。法新社
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日本近期熊袭事件频传。美联社
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日本各地发出熊出没注意警报。法新社
日本各地发出熊出没注意警报。法新社

运用无人机预警 生产机械狼吓熊

北海道所有受访的市公所均编列相关预算，当地针对熊与鹿等物种的具体对策较为突出。

北海道札幌市为了因应棕熊与虾夷鹿等野生动物，编列约2亿1800万日圆，运用无人机等方式建立预警机制。室兰市与夕张市等地则正在评估订定捕获报酬制度。

总部位于北海道的「太田精器」公司则生产「怪兽狼」，功能如同稻草人，拥有闪烁的红眼睛，还能发出嚎叫和咆哮声来吓跑野生动物。公司今年已经接到约50笔订单，超越往年全年的订单量。

补助砍伐果树 建缓冲地带

山形县天童市与新潟县加茂市等地方政府，则选择「超前部署」的方式，补助砍伐会吸引熊靠近的果树，以建立人与野生动物之间的缓冲地带。

而富山县砺波市、石川县羽咋市等地则决定采用搭载AI功能的监视器，希望能预防受害。部分地区已开始善用AI，侦测熊出没的状况。

扩大聘请拥狩猎许可人才

属于日本东北地区的宫城县政府，考虑到目击熊的案例增加，先前针对县内全境发出熊出没警报。而宫城县政府所在地仙台市政府，已编列2亿9700万日圆，以因应亚洲黑熊在内的野生鸟兽，并推动相关措施因应会在市区出没的熊。

此外，为了补足负责捕获野生动物人员，多地扩大聘请持有狩猎许可的人才，以及补助民众取得狩猎执照。

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