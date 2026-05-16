美客机冒烟紧急降落 联邦众议员惊险逃生 多人疏散至机翼

美国航空旗下美鹰航空（American Eagle）一班客机，周五（15日）从华盛顿飞往密苏里州堪萨斯市，即将降落时机舱内突然窜出烟雾，导致机师发布紧急状态，联邦众议员曼恩（Tracey Mann）和其他75名乘客在班机落地后惊险逃生，部分乘客疏散到机翼上。

据美国有线新闻网（CNN）报导，涉事美鹰航空5318号航班由美航全资子公司PSA航空负责营运，由列根华盛顿国家机场起飞，使用的是庞巴迪CRJ-900客机，机师在距离目的地约3.2公里时，向机场控制塔发布紧急情况，所幸最后平安著陆。

曼恩和其他75名乘客惊险逃生。 Tracey Mann/fb

许多乘客都疏散到跑道旁。Tracey Mann/fb

76名乘客紧急疏散 多人站在机翼

联邦众议员曼恩逃生后在facebook上传照片及影片，从中可以看到许多乘客都疏散到机翼及跑道旁，一旁还有消防车待命。曼恩透露机上冒出烟雾因此紧急降落，非常感谢消防员和救护员的协助。

美国联邦航空管理局（FAA）发声明表示，将对这宗事件展开调查。

美国航空公司回应说：「我们始终将顾客和团队成员的安全放在首位，对于他们的遭遇，我们深表歉意。」