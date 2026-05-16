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法国30岁蝴蝶犬离世 或全球最老 获新主人领养仅数星期

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更新时间：11:18 2026-05-16 HKT
发布时间：11:18 2026-05-16 HKT

相信是全球最老的狗狗拉扎尔（Lazare）于周四（14日）离世，终年30岁。拉扎尔是一只蝴蝶犬，据报于1995年12月4日出生，但健力士世界纪录组织表示，由于未有收到申请或相关证据，因此无法确认拉扎尔是否保持该项纪录。

根据动物慈善工作者莫永（Anne-Sophie Moyon）的说法，拉扎尔的原主人早前去世，牠被发现守在主人遗体旁边，之后被送到慈善机构的收容所。

原主人去世后 守在遗体旁

29岁的单亲妈妈布多尔（Ophelie Boudol）上月到动物收容所为母亲物色宠物时，一眼便爱上了拉扎尔。

其后布多尔决定把拉扎尔带回家给9岁儿子和2只猫作伴。

但在布多尔领养拉扎尔数星期后，拉扎尔便离开了。

布多尔周五说：「牠昨晚在我怀里溜走，牠要和前主人团聚。」

要穿尿布 已眼盲耳聋

30岁零5个月大的拉扎尔要穿尿布，本身听不见也看不见，几乎整天都在睡觉。

但布多尔说牠充满活力，有非常讨人喜欢的个性。

31岁葡萄牙老狗2023年离世

当莫永和同事发现拉扎尔的年龄时，便认为牠可能是全球最老的狗狗。她补充说，他们在两个登记处核实了牠的出生日期，之后开玩笑地为牠登记相关纪录。

根据健力氏世界纪录网站，一只名叫Bobi的葡萄牙阿兰多獒犬于2023年去世，终年31岁，一度被认为是最年长的狗狗。但2024年的审查发现，缺乏足够确凿的年龄证据。

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