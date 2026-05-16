尹锡悦妻金建希涉卖官鬻爵案 检方求刑7年半

南韩前总统尹锡悦妻子金建希涉及的卖官鬻爵案中，负责调查金建希弊案的独立检察组（独检组）要求法院判处金建希监禁7年半。

独检组周五（15日）在首尔中央地方法院对金建希涉及卖官鬻爵相关案件的最后一次公开庭理上，根据《特定犯罪加重处罚法》提出上述量刑建议。

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金建希被指利用总统配偶的地位和背景多次受受贿。路透社

南韩前总统尹锡悦妻子金建希涉及卖官鬻爵案。路透社

独检组指出，被告人利用总统配偶的地位和背景，将总统的各种许可权作为私人交易的手段多次受贿，属于卖官鬻爵行为。被告人从企业家、政治家等处收受珠宝、名牌手表、名牌手袋及美术品等财物，以此为代价为其谋取公职任命及业务便利。此举并非单纯的个人作弊行为，而是严重损害国家权力的公正性和廉洁性的重大犯罪行为。

涉利用总统配偶地位多次受贿

金建希被指2022年3月15日至5月20日从建筑公司瑞熙建设会长李凤官处收受价值共1.038亿韩圜的项链等财物；同年4月26日从前国家教育委员会委员长李培镕处收受价值256万韩圜的珠宝；同年9月从机器狗事业家徐星彬处收受价值3900万韩圜的手表；同年6月至9月从旅美牧师崔在永处收受价值540万韩圜的Dior手袋；2023年2月从前部长检察官金相玟处收受价值1.4亿韩圜的美术品。

独检组要求法院没收调查中确认由金建希收受的高价画作、饰品等，并追缴非法所得。

操纵股价案主审法官堕楼身亡

4月28日，在金建希首案二审中，法院认定金建希违反《资本市场法》和《特定犯罪加重处罚法》，以操纵股价和斡旋受贿罪等判处她4年监禁，并罚款5000万韩圜（约26万港元）。同时，法院还宣布没收其收受的一条高价项链，并追缴逾2000万韩圜（逾10.5万港元）。金建希4月30日对二审判决表示不服，并提出上诉。

其后，这宗操纵股价案的二审主审法官申宗旿被发现在首尔高等法院离奇身亡，现场发现他留下的遗书，内容包括「对不起，我自愿离开」等表述，但并未提及金建希及相关判决。警方正在调查其确切死因，初步判断为堕楼身亡。